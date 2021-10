Đoković igrao tenis sa obožavateljkom: “Životna čast”

Džuli je svoje impresije i sreću jer je u društvu Đokovića podielila na svom nalogu na Twitteru.

“Životna čast. Privilegija. San koji se ostvario. Danas sam igrala tenis sa Novakom Đokovićem u Beogradu i to je bio jedan od najboljih dana u dosadašnjem toku mog života. Hvala ti mnogo, Novače“, poručila je Džuli.

Tome je dodalala i snimak na kome se vidi kako igra sa našim teniserom, ali i još jedan, na kojem se vidi kako su se Đoković i ona nadmetali i u svojevrsnoj verziji “teniskog boćanja”, u kojoj je cilj bio baciti lopticu sa sredine teniskog terena ka osnovnoj liniji, pa je pobjednik onaj čija je loptica zastala bliže cilju.

Đoković je izgubio u tom okršaju, iako je pokušao da “prevarom” proglasi pobjedu, pišu Nezavisne.

Evo kako je to izgledalo:

An honour of a lifetime.

A privilege.

A dream come true.

✨

Today, I played tennis with @DjokerNole in Belgrade, 🇷🇸 and it’s been one of the best days of my life so far.

Thank you so much, Novak. @jelenadjokovic @NovakFanClub #Djokovic

(Another video in thread below) pic.twitter.com/cysiso9K14

— Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) October 22, 2021