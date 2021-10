Đoković: Razočaran sam u društvo. Ne mogu vjerovati na što smo spali

“Počeo sam trenirati. Prošlo je puno vremena otkako sam trenirao s reketom u ruci. Plan do kraja sezone mi je igrati Pariz, završni Masters i Davis Cup. U Beogradu ću biti do nedjelje, a onda planiram otići iz Srbije kako bih se više posvetio treninzima i pripremama”, rekao je najbolji tenisač svijeta za Blic.

Iz Melbournea stižu razne informacije o uvjetima koje će tenisači morati ispuniti kako bi zaigrali na prvom Grand Slamu sezone. Razmišlja se čak o tome da cijepljenje bude obavezno.

“Pratim situaciju i konačna odluka će biti početkom studenog. Ne vjerujem da će se puno mijenjati uvjeti, vjerojatno će biti, kao i ove godine, puno restrikcija. Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu. Najveći problem je što, ako ste u avionu s osobom koja je pozitivna, morate 14 dana u hotelsku sobu. Čak 70 igrača je moralo u izolaciju ove godine. To je svima ostalo u lošem sjećanju”, rekao je Đoković i dodao da razmišlja o tome da preskoči Australian Open, svoj omiljeni Grand Slam.

“Ne znam hoću li ići tamo, ne znam što se događa. Situacija uopće nije dobra. Ako profesionalnog sportaša stavite u karantenu, da ne može izaći iz sobe… On neće moći igrati na uobičajenom nivou, a i povećava se rizik od ozljeda. Mislim da će puno igrača razmisliti hoće li ići u Melbourne. Strašno je što se događa u društvu između cijepljenih i necijepljenih. Ne mogu vjerovati da smo spali na to da diskriminiramo ljude prema tome hoće li se cijepiti li neće. Jako sam razočaran društvom i medijima koji vrše pritisak na sve ljude. Puno je nejasnoća tu. Neću otkriti jesam li se cijepio. To je privatna stvar i neprimjereno pitanje. Previše ljudi sebi dopuštaju slobodu danas i da osuđuju ljude. Što god da odgovoriš, oni će to zloupotrijebiti. Mediji šire strah i paniku, a ja u tome neću sudjelovati. Osjećam da su svi neprijateljski nastrojeni i ne želim im davati povod da pišu neke stvari o meni. Naravno da želim ići u Australiju, to je moj najuspješniji Grand Slam, ali ne znam hoću li ići.” prneosi “Index“.

