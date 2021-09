Prije tri mjeseca za nju su znali samo rijetki, sad je na vrhu

Britanka je postala prva teniserka koja je iz kvalifikacija stigla do naslova. Da njen uspjeh bude još impresivniji, uspjela je to osvojivši svih 20 setova koje je igrala. I samo joj je Mariam Bolkvadze u drugom kolu kvalifikacija uzela pet gemova u setu, nijedna druga teniserka nije uspjela osvojiti više od četiri gema po setu, piše Index.hr.

Raducanu, 18-godišnjakinja iz Bromleyja, postala je prva Britanka koja je osvojila Grand Slam nakon 1977. i trijumfa Virginije Wade na Wimbledonu. Prva je Britanka koja je osvojila US Open nakon 1968. godine, najmlađa je osvajačica Grand Slama nakon 2004. godine i tada 17-godišnje Marije Šarapove.

Trijumfom u New Yorku postala je druga najslabije rangirana teniserka koja je to uspjela. Na turnir je došla kao 150. na svijetu, a jedino je Kim Clijsters bila lošije rangirana osvajačica US Opena od nje. Od sutra će Raducanu biti 23. na svijetu.

“Do povratka na Tour kompetitivan tenis nisam igrala praktički 18 mjeseci i sad sam i sebi i drugima dokazala da je sve moguće ako vjeruješ u sebe”, rekla je Britanka koja je imala kartu za povratni let odmah nakon kvalifikacija.

Za nju je većina teniske javnosti čula prije tri mjeseca na Wimbledonu kada je postala najmlađa Britanka u posljednjih 40-ak godina koja je stigla do četvrte runde. Na turnir je tada došla kao 338. igračica svijeta, a onda je zbog problema s disanjem predala meč Ajli Tomljanović..

