Na kraju meča Zverev nije uspio da sakrije suze zbog velikog uspjeha, te se Novaku obratio na mreži.

– Ti si jedan od najboljih igrača svih vremena. Izvini zbog ovoga – rekao je Zverev Novaku, još u suzama posle istorijskog rezultata, javljaju mediji. prenose “Novi“.

Zverev at the net. "You're one of the greatest players of all time. I'm sorry for this."

Djokovic very gracious in defeat as always. It was a nice moment. pic.twitter.com/mgHOtRkBYK

