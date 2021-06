Đoković potezom nakon meča oduševio svijet

Novak Đoković je nakon spektakularnog preokreta pobijedio Stefanosa Tsitsipas sa 3:2 u setovima i tako došao do svog drugog naslova prvaka na Rolan Garosu.

I nije samo partija srbijanskog tenisera oduševila javnost, već i potez koji je prvi reket svijeta napravio nakon meča, prenosi “Fokus“.

Naime, Đoković je u trenucima najvećeg slavlja pokazao kakav je čovjek. Uočio je mališana na tribinama koji ga je dozivao nakon meča i dao mu reket s kojim je došao do titule u Parizu.

Dječak “je poludio” od sreće nakon što je dobio reket prvog tenisera svijeta.

