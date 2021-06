Tomislav Brkić ispisao historiju bh. tenisa i plasirao se u osminu finala Roland Garrosa

To znači da će naša država prvi put u historiji imati igrača u osmini finala jednog Grand Slama, a iako je riječ o igri u pravima, svakako da je ova uspjeh Brkića i veliki uspjeh za bh. tenis.

Što se tiče samog meča, Brkić i Ćaćić su prvi set riješili u svoju korist rezultatom 6:3 i za to im je bio potreban samo jedan napravljeni break, a to su uspjeli na samom otvaranju susreta kada su stigli u vodstvo od 2:0.

Slično je bilo i u drugom setu, s tim da su break ovaj put u šestom gemu napravili Granollers-Pujol i Zeballos i rezultatom 6:3 poravnali na 1:1 u setovima, a pobjednici i putnici u osminu finala odlučeni su nakon trećeg seta.

Kao i u prva dva, jedan break bio je dovoljan da se dođe do pobjede, a Brkić i Ćaćić su to uspjeli uraditi u šestom gemu kada su došli do vodstva od 4:2 i nakon toga rutinski priveli meč kraju.

Susret je na kraju trajao ukupno sat i 44 minute, a ovaj dvojac u osmini finala će igrati protiv boljih iz duela Chardy/Martin – Bolelli/Gonzalez. prenosi 2Klix“.

