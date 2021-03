Neviđena scena u Meksiku: Damir Džumhur psovao i diskvalifikovan

Teniski novinar Jose Morgado tvitao je: “Izgleda da je Džumhur diskvalifikovan u Acapulcu.”

Sve je počelo kada je, prema Damirovom mišljenju “vrlo problematična odluka linijskog sudije” bila u korist 25-godišnjeg Nizozemca, što mu je donijelo i break, a time i priliku da servira za osvajanje uvodne dionice.ž

Nije mogao da se pomiri s lošom odlukom arbitara Džumuhur, pa je najprije javno opomenut zbog ponašanja, a onda je nastavio da bijesni. Čak je u tom bijesu i “ispalio” lopticu u Zandschulpa, pa mu je stoga oduzet poen, što je bila druga kazna u kratkom periodu.

Didn't watch but it looks like Dzumhur got defaulted in Acapulco… https://t.co/RDVg0cwOFE

— José Morgado (@josemorgado) March 15, 2021