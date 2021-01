Poznati teniser pozitivan na koronavirus

Škotlanđanin je u izolaciji u svom domu i još se nada da će moći da nastupi na prvom GS turniru sezone, uprkos potencijalnom kasnijem dolasku u Australiju. Teniser se osjeća dobro prema informacijama koje nude ostrvski mediji.

Murray ima 33 godine, rođen je u Glazgovu, a u bogatoj karijeri osvojio je tri grand slam titule, dvije zlatne olimpijske medalje i bio prvi igrač ATP liste.

Finale u Melbourneu igrao je pet puta, ali nijednom nije došao do trofeja, prenosi “Scsport“.

Australian Open počinje osmog februara i trajat će do 21, odložen je tri sedmice u odnosu na uobičajeni termin, a oko 1200 igrača i trenera će početi da dolaze u Melbourne od četvrtka.

Andy Murray's participation at the Australian Open is in doubt after he tested positive for coronavirus.

Latest: https://t.co/N1c2KIUQ9E pic.twitter.com/BqtSVOy5Ke

— BBC Sport (@BBCSport) January 14, 2021