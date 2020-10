Prvi teniser svijeta ponovo ispisao historiju: Đoković slavio protiv Ćorića i izjednačio rekord Samprasa

Tom pobjedom Đoković je ponovo ispisao historiju tenisa. Srbijanski teniser je tako osigurao po šesti put u karijeri prvo mjesto na ATP listi na kraju godine, što je pošlo za rukom samo još Peteu Samprasu.

Borna je pružio sjajan otpor Đokoviću, posebno u prvom setu. Nije dozvolio brejk loptu srbijanskom teniseru, ali je u taj-brejku Đoković slavio nakon velike drame rezultatom 13:11.

U drugom setu Đoković je iskoristio prvu brejk loptu, poveo 2:1 i rutinski čuvao to vodstvo do kraja meča i došao do nove pobjede za dva sata i devet minuta, piše “SCsport“.

