Đoković izašao da prošeta psa pa održao “trening”: Djeca ovo neće nikad zaboraviti

Nole je iskoristio priliku u večernjim satima da ispred svoje zgrade na Novom Beogradu prošeta psa Pjera.

Srbijanski teniser je naletio na grupu djece, a jedan od njih je imao i reket.

Đoković je prišao djeci i onda je mališanu objašnjavao teniske pokrete.

Ovaj događaj je snimio Adam Tatalović, član stručnog štaba srbijanske košarkaške reprezentacije, koji je i objavio snimak na društvenim mrežama.

“Ne dešava se često da vidite kako ‘broj 1’ svjetskog tenisa drži časove klincima u kraju, dok šeta svog psa po Beogradu. Novak Đoković je apsolutno fascinantna ličnost, na terenu i van njega”, napisao je Tatalović.

Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court! 🙏🏽🎾🇷🇸 @atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J

— Adam Tatalovich (@AdamTatalovich) October 17, 2020