Fantastični Nadal nadigrao Đokovića za 20. GS titulu!

Španac je osvojio 20. Grand slam trofej, čime je izjednačio rekord Rogera Federera.

Nadal je ostao nepobjediv u finalima turnira u Parizu, pošto je slavio i prethodnih 12. puta. Četvrti put je došao do titule bez izgubljenog seta. Španac je ostvario i 100. pobjedu na Rolan Garrosu u karijeri.

Rafa je zabilježio 27. trijumf u 56. meču protiv Đokovića.

Srbin je igrao peti put u finalu, a doživeo je četvrti poraz u borbi za titulu.

Krov na stadionu “Filip Šatrije” je zatvoren. Temperatura u Parizu je 14 stepeni.

Nije Đokovića služio početni udarac na startu meča. Ipak, Srbin je u razmenama, uz dve skraćene lopte, stigao do 40:15. Napravio je potom grešku, a onda je bekhend dijagonalom Rafa stigao do izjednačenja. Usledio je dug poen u kome se fantastično odbranio Nadal, koji je došao do brejk šanse već u prvom gemu. Nije Đoković završio naredni poen kada je imao priliku, pa je Španac na startu napravio brejk.

Fantastično je odigrao prvi poen narednog gema Đoković, ali je Nadal potom stigao do 40:15. Nije odustao srpski teniser, još jednom je odigrao odličnu bekhend dijagonalu, a potom se maestralno odbranio za izjednačenje. Ipak, Španac je stigao do gema na svoj servis, čime je potvrdio brejk – 2:0.

Mučio se i dalje Đoković sa servisom (na prvi ubačen servis nije osvojio nijedan poen), pa je Nadal bez većih problema došao do 15:30. U tom momentu je Novak napravio duplu servis grešku, pa se ponovo suočio sa brejk loptama. Spasao je prvu, ali je Nadal posle odličnog riterna iskoristio drugu za 3:0.

Razigravao se Đoković, pa je u narednom gemu ponovo zaprijetio rivalu. Stigao je sve u jednom poenu, u drugom odigrao odličnu paralelu za prvu brejk loptu. Potom je imao još jednu priliku, ali se Rafa ponovo izborio za izjednačenje. Uslijedila je još jedna duga razmjena, koja je završena tek drugom greškom Nadala na meču, pa je Đoković imao i treću priliku da napravi brejk. Ipak, odlično je odservirao Španac, te potom lako došao do poena. Još jednim preciznim servisom Rafa je stigao do gem lopte, a onda asom i do 4:0.

Činilo se da će Novak doći do prvog gema na meču, pošto je poveo 40:0. Ipak, napravio je duplu servis grešku Srbin, a potom napravio još nekoliko grešaka za 40:40. Sigurno je odigrao Nadal, pa je došao do nove brejk šanse. Forhendom se izvukao Novak. Pokušao je Novak da skrati naredni poen, ali je poslao lopticu u mrežu, pa je Španac imao novu brejk priliku. U narednij razmeni bolje se snašao Srbin, pa je spaso i drugu brejk loptu. Frustrirala je prvog tenisera sveta preciznost njegovog rivala, pa je još jednu loptu izbacio van terena. Nadal je iskoristio treću brejk loptu za 5:0.

Bez velikih problema Nadal je došao do narednog gema, taku na prvi set stavio je as servisom – 6:0.

Đoković je tokom cijelog seta imao velikih probelma sa servisom – osvojio je samo 3 od 11 poena na prvi servis, a uz to je napravio i dvije duple greške. Srbin je imao i 13 neiznuđenih grešaka.

S druge strane, Nadal je igrao svoju igru. Španac je bio siguran na servisu, a napravio je samo dvije neiznuđene greške.

Nadal je drugi put u karijeri dobio set sa 6:0 protiv Đokovića – prošle godine je učinio isto u finalu Rima.

Suočio se Đoković sa brejk loptama rivala i na početku drugog seta. Vodio je Nadal 15:40. Ipak, podigao je nivo igre Novak, počeo je da udara sigurnije, pa je došao do prvog gema na meču.

Zapretio je Novak u narednom gemu, stigao je do 15:30. Nije mu, međutim, Nadal dozvolio da dođe do brejk lopte. Uz dobre servise, Rafa je lako dolazio do poena, a onda i gema.

Nadal je bez problema stigao do 0:30, ali je Đoković dobio dva veoma bitna poena za 30:30. Ipak, Rafa je stigao do brejk prilike. Spasao ju je Novak uz dve pogođene linije. I dalje je inicijativu imao Španac, koji je potom imao još dve brejk šanse. Drugu je iskoristio, zahvaljujući promašaju Srbina.

[2] @RafaelNadal wins opening set 6-0 in 45 minutes vs [1] @DjokerNole in @rolandgarros championship.

#Nadal is 16-1 in #Grand Slam finals (9-0 #RolandGarros) when winning the first set. #Djokovic is 5-6 in #GrandSlam finals when he loses the opening set. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 11, 2020



Iako je Rafa poveo sa 40:15, stigao je Novak do izjednačenja u narednom gemu. Ipak, drugi teniser svijeta je prvi došao do prednosti. U gem ju je pretvorio zahvaljujući promašaju Novaka, koji je jednostavnu loptu poslao u mrežu – 3:1.

Duplom servis greškom je poklonio brejk loptu Nadalu, a onda je prvim as servisom spasao. Do nove brejk prilike španski teniser je došao pošto je nadmudrio Srbina na mreži. Novog greškom prvog tenisera svijeta, branilac titule je došao do 4:1.

Fantastično je igrao Nadal u nastavku, pa je sa nulom dobio gem za 5:1.

Naredni gem bio je najlakši koji je Đoković dobio na svoj servis, rivalu je prepustio samo jedan poen – 5:2.

Lako je Španac došao do 40:0. Iako je Srbin uspio da se izbori za naredna dva poena, drugi teniser sveta je iskoristio treću set loptu za 6:2.

Iako je Nadal dobio prvi poen u trećem setu, bez većih problema Đoković je dobio gem na svoj servis.

Dug poen igrao se na početku drugog gema, a posle 18 udaraca, dobio ga je Novak. Ipak, naredna tri poena pripala su Rafi. Uspeo je Novak da priđe na 40:30, ali je napravio još jednu grešku, pa je semafor pokazao 1:1.

Već u trećem gemu je zapretio drugi teniser svijeta. Imao je Španac brejk loptu (30:40), ali je uspio Đoković da se izvuče i dobije svoj servis gem 2:1.

Izborio se prvi teniser sveta za 30:30 u narednom gemu, ali je posle drugog servisa rivala poslao lopticu u aut. Nadal je potom dobro odserivrao, te iz čučnja udario lopticu posle riterna i dobio gem za 2:2.

Pokušao je prvi teniser svijeta da igra agresivno, ali je žurio sa udarcima, pa je često grešio. Nadal je uvek bio na mjestu, pa je sa nulom došao do brejka i 3:2.

Napao je Đoković, bio je svjestan da više nema šta da izgubi, pa je već u narednom gemu došao do prilike da vrati izgubljeno. Prvu brejk loptu pokušao je da iskoristi dropšotom, ali nije uspio. Ipak, i dalje je on diktirao ritam, pa je iskoristio drugu za 3:3.

Velikim aplauzom publika je ispratila dešavanja na terenu, a Novak je konačno pokazao emocije na terenu.

Odlično je igrao Novak u nastavku. Preuzeo je inicijativu u razmenama, u pravo vrijeme je izlazio na mrežu, pa je lako došao do 4:3.

Ponovo je prijetio Đoković na servis rivala, ali nije stigao do brejk lopte. Nadal je izjednačio na 4:4.

Velika borba vodila se u nastavku. Sve više je i publika učestvovala u poenima. Stigao j Španac do brejk lopte, ali je nije iskoristio. Dobar servis doneo je Novaku prednost, a onda i prednost od 5:4.

Mada je Đoković dobio prvi poen u narednom gemu, Nadal je vezao naredna tri poena i izjednačio je na 5:5.

Novak je potom imao 30:15 na svoj servis. Ipak, Španac je uspeo da se izbori za brejk loptu. Iskoristio ju je zahvaljujući duploj servis grešci rivala.

Bez problema je Rafa dobio gem na svoj servis za 7:5.

