Upoznajte teniserku koja je stigla do prvog seniorskog Grand Slam finala

Sada je finalu Roland Garrosa koje je na programu u subotu 10. oktobra, čeka američka teniserka Sofia Kenin, 6.

na WTA listi. Ona je u polufinalu savladala Češku teniserku Petru Kvitovu.

Inače, ova 19-godišnjakinja iz Varšave dolazi iz sportske porodice. Njen otac Tomasz nekada je bio odličan veslač. Predstavljao je Poljsku na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. I njena starija sestra Aga jedno je vrijeme igrala tenis, ali na kraju je odabrala karijeru izvan svijeta sporta.

"Učio sam na svojim greškama, što se tiče kćerkine teniske karijere. Šta god nije išlo sa starijom, nadam se da će uspjeti s mlađom", našalio se jednom prilikom Tomasz.

Ako ste ikada vidjeli Igu na fudbalskoj utakmici Legije iz Varšave, to nije bilo slučajno. Provela je nekoliko godina predstavljajući taj klub u tenisu, trenirajući na njegovim terenima i pozirajući za fotografije s karakterističnim 'L'.

Osim toga, Iga je bila vrlo uspješna juniorka. Njeno najveće postignuće bila je pobjeda na Wimbledonu 2018. godine kada je u finalu pobijedila Švicarku Leonie Küng i postala četvrta Poljakinja s juniorskom titulom s londonskih travnjaka, nakon Aleksandre Olsze i Agnieszke i Urszule Radwańske. Godinu ranije plasirala se u finale parova za juniore Australian Opena s Majom Chwalińskom. Osigurala je svoj prvi juniorski Grand Slam dubl trijumf na terenima na Roland Garrosu 2018. godine, zajedno sa Amerikankom Caty McNally.



Navija za Rafaela Nadala! Ako se pitate zašto – objasnila je i to: "Divim mu se kao sportisti, divim se njegovom borbenom duhu – on je uzoran sportaš. Rafa se uvijek bori do samog kraja – on je teniski ratnik. Štaviše, divim se njegovom stilu igranja. Sviđa mi se i poštujem Rogera Federera – teško je ne smatrati ga legendom našeg sporta, ali što se tiče stila i ličnosti, više volim Rafu. Volim njegovu energiju. Žao mi je”.

Iga na turnire dovodi psihologa. Naime, stalni član njenog trenerskog tima je sportska psihologinja Daria Abramowicz. Prisustvo psihologa nije slučajno – kad je bila jako mlada, na terenu se često borila s emocijama, “eksplodirala” je nakon loše igre i tako gubila kontrolu. Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC / DC su na njenoj playlisti. Fasciniranost rock muzikom iz prošlosti objašnjava da je “to muzika koju su njeni treneri slušali i ona joj je jednostavno ostala.

“Svidjela mi se. Moja fascinacija starijom muzikom je zato što je muzika iz prošlosti imala veću vrijednost, više duha, izazivala je emocije i bila manje sintetična”, pojasnila je Iga.

