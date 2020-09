Zbog ove djevojke Anu Ivanović je “mrzila” cijela Njemačka

Zaljubjeni par tamo se uputio sa svoje dvoje djece, a paparazzi su ih uhvatili na plaži. Posebnu pažnju plijenila je upravo prelijepa Ana koja je pokazala zavidnu liniju u crnom bikiniju.

Iako je otišla u sportsku penziju, Ana i dalje redovito vježba, a mnogi je i danas smatraju jednom od najljepših teniserki svih vremena.

Ljubavna priča s Bastianom započela je 2014. godine. Vjenčali su se dvije godine kasnije u Veneciji, a danas imaju i dvojicu sinova, Luku i Leona.

Možda to niti ne znate, no početak njihove ljubavne priče bio je obavijen pravom dramom i to zbog nogometaševe prethodne veze s njemačkim modelom i glumicom Sarah Brandner.

Sarah i Bastian upoznali su se 2007. godine u Munchenu no nakon toga su izgubili kontakt. Nakon nekog su se vremena ponovo sreli na Ibizi i taj susret bio je zaslužan za početak njihove veze. Par je neko vrijeme i živio zajedno, a u vezi su proveli dugih sedam godina. Logično, svi su mislili kako će “njemački zlatni par” stati pred oltar i vjerovatno i bi da Bastian u međuvremenu nije upoznao fatalnu Srpkinju, prenosi “Azra“.

Anu su njemački mediji odmah optužili da je kriva za prekid para, no kao i uvijek, i takve su se glasine s vremenom stišale. Ipak, dugo su mediji secirali ove dvije dame do najsitnijih detalja te ih upoređivali, zbog čega nisu imale mira, no i to je prestalo.

Ana je prije braka imala nekoliko ljubavnih veza, a a možda najozbiljnija bila je ona s britanskim teniserom Markom Stillmanom.

Plavokosa ljepotica trenutno je u vezi s poduzetnikom Michaelom Beierom s kojim je u vezi od 2015. godine, no o njoj se vrlo malo zna.

Facebook komentari