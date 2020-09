Džumhur o izbacivaju s Rolan Garosa: Pravila nisu ista za sve, tražit ću pravdu

Najboljem bh. teniseru, Damiru Džumhur, zabranjen je nastup na Rolan Garosu, jer se ispostavilo da je njegov trener Petar Popović pozitivan na koronavirus.

Džumhur se danas oglasio i detaljno opisao situaciju.

– Jučer se nažalost desilo ono najgore što se moglo desiti, da sam izbačen, odnosno da nemam pravo nastupa na Rolan Garosu. Jučer sam u svom kratkom saopćenju ukratko rekao šta se desilo. Pokušat ću malo šire da to objasnim – rekao je Džumhur i nastavio svoje izlaganje:

– Moj trener i ja smo od početka svih ovih turnira u Americi zajedno putovali, u posljednjih mjesec dana smo odradili 15 do 20 testova i svi su bili negativni. U Rimu smo dva puta bili testirani i bili smo također negativni. Prvo testiranje u Parizu po dolasku u službeni hotel je bilo također negativno i onda jučer, odnosno u subotu smo morali raditi drugi test, jer se dva negativna testa moraju imati za početak turnira. Obojica smo uradili test u subotu. Ja sam bio negativan, trener je dobio poziv u nedjelju ujutro na razgovor gdje su mu obrazložili da je njegov test na granici da bude pozitivan, odnosno da postoji šansa da je pozitivan i da će se obaviti dodatne pretrage, na šta je on odmah dao na uvid organizatorima turnira i glavnom doktoru da ima antitijela, odnosno da je prebolovao koronu prije početka nastavka sezone i da ne vidi način kako je moguće da bude pozitivan – govori Džumhur, piše “Avaz”.

– Moj test je bio negativan. On je čekao odluku. Oko četiri sata su mu javili da je test ipak pozitivan, ali iako je doktor pokušavao da objasni organizatorima turnira da se zbog antitijela može pokazati da postoji virusna infekcija, ali da su to lažno pozitivni testovi i veliki je broj takvih testova u posljednje vrijeme. Nažalost, mi nismo dobili šansu da trener uradi drugi test, koji bi vjerovatno pokazao da je negativan. Njih iskreno to nije mnogo zanimalo. Mene su nazvali odmah i saopćili mi da sam zbog kontakta s trenerom izbačen s turnira i da nemam pravo nastupa ove godine i to je vijest koja me zaista uzdrmala. Rolan Garos je jedan od meni najdražih turnira i možda najbitniji turnir u godini za mene. Nemam šansu da učestvujem i napravim bilo kakav rezultat i to je ono što me najviše boli – poručio je Džumhur i najavio tužbu.

– Osjećam potrebu da ukoliko se zaista ispostavi da je lažno pozivan test da tražimo pravdu i ako ta pravda bude zadovoljena to nije ono što će u potpunosti da nas zadovolji, jer zaista smo svi u timu bili slomljeni. Nadamo se da ćemo ipak nekako uspjeti da zadovoljimo pravdu i vrlo bitna stvar koju ne možemo da prihvatimo je što nismo dobili šansu za drugim testom, pogotovo što trener ima antitijela. Trener je postavio pitanje šta bi se desilo da je u ovom slučaju Rafael Nadal ili Rodžer Fererer, da li bi zaista Nadala ili u tom slučaju njegovog trenera izbacili s turnira, ili bi mu dali šansu za još jednim ili dva testa. To je ono što nas jako boli i što nisu pravila ista za sve. Čisto sumnjam da bi nekoga od velikih imena izbacili sa turnira i to je nešto s čime se nosimo i što moramo da prihvatimo. Već danas ću imati dosta informacija jer dolaze rezultati testa koje je trener uradio i dalje ćemo s advokatima vidjeti šta je najbolje.

Džumhur je priznao kako je dobio brojne poruke podrške, između ostalih i od najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića. – Jučer sam baš dobio poruku Đokovića, koji mi je ponudio pomoć bilo šta da mi zatreba. Drago mi je što imam i njegovu podršku i podršku velikog broja igrača. Nadajmo se da na kraju može nešto pozitivno da se desi – dodao je Džumhur.

