Damir Džumhur pomogao gimnazijalkama iz BiH da odu na međunarodno takmičenje

Džumhur, koji je za priču o gimnazijalkama iz Bosanske Krupe čuo na radiju Otvorena mreža, odlučio je da uplati kompletan iznos za kotizaciju učesnicama na Owlypia međunarodnom takmičenju.

Učenice iz Gimnazije u Bosanskoj Krupi učestvuju na Owlypia međunarodnom takmičenju za učenike od 11 do 18 godina. Četiri učenice su se plasirale u sami vrh takmičenja, osvojivši treće, peto, šesto i sedamnaesto mjesto, što je bio preduslov za ulazak u Owlypia Globals nivo koji se inače održava u Cambridgeu i Bostonu. Ove godine, zbog pandemije COVID-19, to je postalo Owlypia Global Virtual takmičenje koje će biti održano od 22. do 24. avgusta.

Belma Tulić, Sajra Fajić i Elma Ramić takmiče se u oblastima književnosti i kulture, nauke i tehnologije te društvenih nauka, a u međuvremenu četvrta učesnica je odustala od daljnjeg takmičenja.

“Priču o sjajnim djevojčicama koje su, plasirajući se među 20 najboljih u svijetu, ušle u drugi krug takmičenja, čuo sam na radiju Otvorena mreža. Međutim gimnazijalke, Belma, Sajra i Elma bile su pred odustajanjem zbog nemogućnosti plaćanja kotizacije za takmičenje koja je iznosila po 190 funti“, kazao je Damir.

Uskoro je uspostavljen kontakt s njihovom profesoricom Amnom Dervišagić, u čemu je pomogla Belmana Trivanović, direktorica bihaćke Osnovne škole Harmani I i kotizacija je uplaćena.

Damir ističe kako je odlučio da prva faza takmičenja, koju su prošle plasirajući se među 20 najboljih u svijetu, ne bude samo lijepo iskustvo, već da njihov cilj bude još veći, a takmičenje pobudi intelektualnu radoznalost i pruži priliku ovim djevojčicama da rastu i razvijaju se kao pojedinci.

Profesorica fizike Amna Dervišagić, koja je pokrenula ovo takmičenje u gimnaziji, ovu školu je registrovala kao ispitni centar, a učenike registrovala za takmičenje te im pribavila knjige za učenje.

“Ovim putem želim da im čestitam za dosadašnje rezultate i predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu na najbolji mogući način, a lokalne, kantonalne, federalne i državne institucije pozivam da prepoznaju vrhunske rezultate kako u oblasti nauke, kulture, umjetnosti, tako i sporta i drugih oblasti“, kazao je Džumhur.

