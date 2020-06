Nove kritike na račun najboljeg tenisera svijeta: “Novak Đoković je podvojena ličnost, on se time hrani”

Ne stišava se bura oko Novaka Đokovića, prenosi “Mondo“.

I dok najbolji teniser svijeta citira patrijarha Pavla o tome kako brodovi ne tonu zbog vode koja ih okružuje, već zbog one koja ulazi u njih, još jedan bivši teniser kritikuje osvajača 17 gren slemova.

Mark Rose je nekada bio deveti teniser svijeta i osvajač zlatne olimpijske medalje 1992. godine, a Švajcarac je branio Rodžera Federera nakon kritika koje je Srđan Đoković uputio na njegov račun.

“Gledajući hronologiju prethodnih dana, već je bilo napada njegovog oca na Rodžera Federera, što smatram nedopustivim. Čak i ako volite svog sina više od ičega na svijetu, ne možete govoriti takve stvari. Da je moj otac to rekao, otišao bih kući i rekao mu da ušuti. Ne možete govoriti o nekome na taj način“, rekao je Rose.

Rose je poprilično siguran da Đokoviću nije lako da igra u istoj eri sa Federerom i Rafaelom Nadalom, naročito u smislu toga koliko je voljen među publikom.

“Jednostavno je glupo. Novak Đoković je prilično podvojena ličnost, šta god on rekao. Imam utisak da se on time hrani. Ne sudim o toj osobi jer svako ima svoje izvore motivacije i uvjerenja. Ali, generalno gledano, Novak Đoković je enigma. Teško mu je da se sa stanovištva popularnosti takmiči sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mogu da razumijem koliko je to frustrirajuće za njega. On je svjetski broj jedan i sjajan igrač, ali suočava se sa dvije legende.”

Švajcarac je istakao da je prethodni period bio poprilično loš po Đokovića.

“Između izjave njegovog oca i fijaska Adrija tura, on nije uspio da osvoji bodove u javnosti. Iznad svega, ne pomaže imidžu tenisa“, zaključio je Rose.

