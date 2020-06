Ana Brnabić: “Neka prebace krivicu na mene, a Đokovića ostave na miru”

Teniski broj jedan nalazi se na meti kritika mnogih sa Zapada jer je dosta tenisera i generalno ljudi zaraženo na Adrija turu koji je organizovan u Beogradu i Zadru.

Premijerka Srbije je dala punu podršku Đokoviću i istakla kako je “najlakše biti general poslije bitke“.

– Puna podrška Novaku Đokoviću, svaka mu čast, pokušao je da uradi nešto dobro, ne samo za nas u Srbiji, već i u regionu – da ostavi politiku po strani, da pomogne mladim teniserima, da skupi novac za humanitarne svrhe, da uradi nešto… Svaka čast! Da li je bilo pravo vrijeme ili nije, sa ovom epidemijom ne znate, ali kako god bilo – najlakše je da su svi generali poslije bitke i da svi kritikuju nekoga pošto je već pokušao da uradi nešto dobro i plemenito. Uložio je energiju, vjerovatno mnogo svog novca – rekla je premijerka Srbije na televiziji “Pink”.

Ana Brnabić dodaje kako bi voljela da ljudi prebace krivicu na nju, odnosno na Vladu Srbije.

– To mi najlakše i najljepše pada. ako bi mogli da na mene lično prebace tu krivicu, kao predsjednicu Vlade, a da ostave Novaka na miru, ja bih to najviše na svijetu voljela. To je naša krivica, mi smo olakšali mjere, da nismo ne bi se održao turnir i ostavite čovjeka na miru kada pokuša da uradi nešto dobro i hrabro, najgore je što imate 1.001 kibicera koji će iz udobnosti doma da kritikuju urađeno – dodala je.

Brnabićeva je na kraju zaključila da će se “izviniti kom kog treba, samo da se Novak ostavi na miru“.

Novak Đoković pozitivan je na koronavirus, nalazi se u Beogradu i čeka da dobije nagativan test na virus kojim je u svijetu zaraženo nekoliko miliona ljudi, prenosi “Vijesti“.

