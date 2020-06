Reakcije na Đokovićev turnir: Adria Tour je bio horor-šou, ovo je grozan primjer ponašanja

Komentar na čitavu tu situaciju dao je i Andy Murray, a on je rekao da je Đoković morao pokazati više razumijevanja prema situaciji s koronavirusom u svijetu.

“Uvijek sam imao dobar odnos s Novakom, a u pogledu ovog što se desilo na Adria Touru, moram reći da nije izgledalo dobro. Kada prolazimo kroz ovakvo vrijeme, važno je da najbolji svjetski sportisti širom planete pokažu kako situacija treba da se shvati ozbiljno i uz mjere socijalne distance i sve drugo što je predviđeno”, rekao je Murray pa nastavio:

“Na Adria Touru je bilo nekoliko igrača koji se nisu pridržavali pravila, što ne šalje najbolju sliku o našem sportu. Nadam se da ćemo svi naučiti nešto iz ove situacije i shvatiti je ozbiljno, jer sezona se neće nastaviti ako i poslije ovoga bude tenisera koji žele raditi šta je njima po volji”, dodao je bivši osvajač Wimbledona, prenosi “Klix“.

Bruno Soares, brazilski teniser koji se proslavio igrajući u parovima, kaže da Đoković nije pokazao poštovanje prema situaciji koja trenutno vlada u svijetu.

“Adria Tour je bio horor-šou. Sve što se tamo dogodilo znak je ogromne neodgovornosti, svi su pokazali nezrelost i nevjerovatnu neodgovornost, a teško je uopšte pronaći prave riječi kojima bih to opisao. Oni nisu pokazali nimalo poštovanja prema onome što se događa u svijetu”, objasnio je 25. teniser svijeta u konkurenciji parova Bruno Soares, a ujedno i član ATP-ovog Vijeća tenisera.

Ništa blaži nije bio ni trenutno najbolje rangirani britanski teniser, Daniel Evans, koji je u izjavi za BBC rekao kako Đoković treba osjećati odgovornost za sve loše što se desilo na Adria Touru.

“Đoković je postavio loš primjer, a smatram da nije trebao voditi igrače na zabavu i dernečenje, gdje su svi skakali jedni po drugim. Egzebicije su dobra stvar, ali mislim da je došlo do nepoštivanja pravila i nesreća je što danas imamo zaražene tenisere. Nadam se da ovo neće dovesti do premišljanja oko održavanja US Opena”, poručio je Evans.

Britanski novinar Charless Watt napisao je kako Đoković čini sve da dobije nagradu za “najvećeg idiota u 2020. godini”, dok je novinarka AFP agencije Rayane Moussallem poručila kako je organizovanje ovakvog turnira najneodgovorniji čin za jednog vrhunskog sportaša te je postavila pitanje vlastima kako su dozvolile prisustvo navijača, navodeći da je na kraju i karma uradila svoje, aludirajući na to da je Đoković pozitivan na koronavirus.

Facebook komentari