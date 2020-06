Ko je Grigor Dimitrov, bugarski teniser koji nije opravdao nadimak; Osvajač žena postao je poznat po vezi sa Šarapovom, a danas slovi kao glavni krivac za novu koronakrizu

Vijest iz Hrvatske kako se na turniru u Zadru Adria Tour, kojeg je idejni začetnik prvi teniser svijeta Novak Đoković, među teniserima i trenerima proširio koronavirus, odjeknula je svjetskim medijima, prenosi “tportal“.

A sve je počelo kada je 29-godišnji Grigor Dimitrov na Instagramu objavio fotografiju s maskom uz poruku:

‘Želim vam obavijestiti da sam pozitivan na Covid-19. Želim biti siguran da bilo ko, ko je bio sa mnom u kontaktu proteklih dana bude testiran i poduzme nužne mjere opreza. Žao mi je zbog bilo kakve štete koju sam prouzročio, sad sam kod kuće i oporavljam se, hvala vam na podršci‘, napisao je Dimitrov nakon čega je u Zadru, gdje se iščekivao finalni meč, nastavala prava pomutnja.

Turnir je odmah prekinut, a sve tenisačice i tenisači koji su nastupali na Adria Touru – te ljudi iz stručnog stožera – podvrgnuti su testiranju.

Kako je moguće da je Grigor Dimitrov, koji je u Zadar stigao na s laganom temperaturom te se požalio da se loše osjeća, postupio tako neodgovorno? Kako je moguće da pri dolasku u zračnu luku Zadar privatnim avionom nije prijavio da se loše osjeća te kako je kratko boravio u rodnoj Bugarskoj, a prije toga je viđen kako tulumari u Beogradu u koji je stigao iz SAD-a.

Posljedice su nepopravljive jer je nekoliko ljudi iz tenisa, među kojima je i mladi Hrvat Borna Ćorić, pozitivni na koronavirus.



Ko je uopće taj Grigor Dimitrov i je li turnir mogao proći bez njega?

Riječ je o jednom od najnadarenijih tenisera svoje generacije kojeg su neki stručnjaci vrlo rano prozvali ‘Baby Federer’, ali zbog temperamente naravi i činjenice da više voli noćni život i izlaske nego tenis nikada nije pokazao svoj puni potencijal.



Najbolji ranking u karijeri mu je treće mjesto na svijetu (novembar 2017. godine), a u karijeri je osvojio ukupno osam turnira. Je li mogao više?

Stručnjaci se slažu kako je, obzirom na talent koji je pokazivao u mladim danima. Već trebao imati nekoliko Grand Slam titula, ali 190 cm visokog ljepuškastog Bugarina Grigora Dimitrova to nije zanimalo. Imao je svoj put, a ponekad se ponašao i kao pijani bogataš. Uostalom, samo od turnira u karijeri je zaradio oko 18,5 miliona dolara, a nešto je zaradio i od sponzora. Ukratko, već u ranim 20-im godinama ponašao se kao mladi pijani bogataš. Idemo redom…



Kao klinac pokazivao neviđen talent

Grigor Dimitrov rođen je 16. maja 1991. u Haskovu u Bugarskoj, gradu nedaleko grčke i turske granice, kao jedino dijete oca Dimitra, teniskog trenera i majke Marije, nastavnice tjelesnog odgoja koja se profesionalno bavila odbojkom.

Mali Grigor teniski reket za poklon dobio je od oca kada je imao svega tri godine, a prije nego što je krenuo u osnovnu školu već je bio u svakodnevnom treningu. Obzirom na napredak i dominaciju u svojoj generaciji kao 16-godišnjak i aktualni pobjednik poznatog turnira Orange Bowl za dječake do 16 godina, odlazi u poznatu tenisku akademiju Sanrchez-Casal gdje su brigu o njemu vodili Emilio Sanchez i Gustavo ‘Pata’ Alvarez.

No, ambicije mladog Grigora i njegova oca bile su veće pa nakon odrađene akademije seli u Parizu u tenisku akademiju Patricka Mouratogloua.

Iz tih dana datiraju i njegovi veći uspjesi pa je tako osvojio dva jaka juniorska turnira, Wimbledon i US Open, a u septembru iste godine i službeno je postao juniorski svjetski broj jedan. Tada je bilo jasno da je zvijezda rođena. Uskoro su krenuli i uspjesi u profesionalnoj karijeri, a svijet je za njega čuo 2009. godine kada je kao 18-godišnjak nadigrao tada 23. igrača svijeta Tomaša Berdycha što mu je prva pobjeda na nekom ATP turniru.

Prvi ATP turnir osvojio bio je 2013. godine u Stockholmu gdje je u finalu nadigrao Španjolca Davida Ferrera i time je ispisao povijest Bugarske (prvi teniser koji je to uspio!), a godinu potom osvojio je još tri turnira (Acapulco, Bukurešt i London).

Jedna od najdražih pobjeda dogodila se u septembru prošle godine kada se plasirao u polufinale Grand Slam turnira u New Yorku, US Opena, pobjedom nad Rogerom Federerom. To mu je bila prve pobjede nad legendarnim Švicarcem u osam međusobnih susreta i time je ‘Baby Federer’, kako su ga davno nazvali, barem malo opravdao nadimak. No, ipak se više pisalo o njegovim neobjašnjivim porazima od nepoznatih igrača, a razlog su bili tulumi i burni noćni izlasci. Do danas nije se puno toga promijenilo…

Naime, s osvojenim turnirima i sve većom popularnošću stigao je i prvi veći zarađen novac pa je tako Grigor Dimitrov ubrzo postao poznat i kao ‘kralj noći i veliki osvajač žena.’

Poznato je kako je tri godine bio u vezi s ruskom teniserkom Marijom Šarapovom, nekadašnjom prvom igračicom svijeta, a nakon burnog prekida koji je sedmicama punio medije postao je još poznatiji kao veliki zavodnik. Čak je i zamalo izbio skandal kada se pisalo kako je kratko 2012. godine – prije nego je objavljeno kako je u vezi sa Šarapovom – bio u tajnoj vezi s američkom teniserkom Serenom Williams što je stvorilo animozitet između dvije svjetski poznate teniserke. Veza sa mlađom sestrom Williams nikada nije potvrđena…

S lijepom Ruskinjom Šarapovom Dimitrov se često pojavljivao u javnosti, a često su bili i meta paparazza. U jednom od intervjua Šarapova je na pitanje kako su se upoznali otkrila kako je do nje preko njenog menadžera.

Burna veza prekinuta je 2015. godine, a kao glavni razlog u medijima je izašlo kako je to bila želja Šarapove da se u potpunosti posveti karijeri.

U februaru ove godine, kada je Šarapova službeno objavila kako se ostavlja tenisa, upitali su Dimitrova kako to komentira.

‘Nema se tu što previše reći i nemam ja što govoriti o toj njenoj odluci. Mario je ono što jest. A što nje tiče osjećam samo ljubav i poštovanje za tu osobu. Danas smo veliki prijatelji’, otkrio je Dimitrov.

Da s pravom kotira kao veliki zavodnik govori i podatak kako se pisalo da je bio u vezi s playboyevom zečicom Nikoletom Lozanovom.

Da kotira kao zavodnik potvrdila je i veza iz 2016. godine s pjevačicom Nicole Scherzinger koja je svjetski poznata postala zbog veze s ponajboljim vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom. Zajedno su bili do 2019. kada je Scherzinger to otkrila putem društvenih mreža pomalo čudnom objavom.

‘Voljela sam te u tvojim najtežim trenucima. Poslanica Rimljanima 5:8’, pisalo je u poruci.

No, nakon što je taj veliki zavodnik stigao u Zadar, gdje se intenzivno družio s teniserima koji su nastupali na Adria Touru, gdje je igrao ekshibicijsku utakmicu s košarkašima Zadra, gdje se fotografirao i grlio s djecom na tzv. ‘Kids Dayu’, nastala je panika. Pogotovo među mlađom populacijom i djevojkama s kojima je tih dana tulumario. Fotografije koje su obišle svijet otkrivaju kako je Dimitrov u društvu Novaka Đokovića, idejnog začetnika turnira Adria Tour, tulumario u jednom zadarskom noćnom klubu.

A činjenica da se nije dobro osjećao kada je stigao u Zadar, da je imao malu temperaturu i da je otkazao neke aktivnosti baš nikome nije bila sumnjiva. Razlog je naravno njegov buran život, njegovi noćni izlasci po kojima je poznat pa su valjda svi pomislili ‘kako je malo mamuran.’ No, na koncu je ispalo kako je pozitivan na koronavirus i pitanje je koliko je ljudi koji su tulumarili i družili se s njim zarazio. Naravno, njemu je sad najteže…

