Jelena Đoković progovorila o roditeljstvu: “Djeca osjećaju stres svojih roditelja”

Jelena Đoković najprije je otkrila da sa starijim detetom, sinom Stefanom koji ove godine puni šest godina, najviše uči kroz priče i čitanje knjiga.

– Ja jako volim priče, i sama tako učim dosta. Gledamo da, nakon svake pročitanje knjige, nađemo neku primjenu toga sto smo pročitali. Ja sam pokupovala gomilu knjiga na engleskom i prevodila sam ih na srpski, jer sa Stefanom pričam samo na srpskom, prije kada smo imali dadilje one su pričale na engleskom i tako je on učio i to kao drugi jezik. Ali mi u kući pričamo na srpskom – rekla je na početku Jelena.

– Ja sam kao i svaka mama primijetila da poslije izvjesnog vremena ni taj sistem ne pali, da moramo da nađemo druge načine da animiramo djecu. Stefan me do skoro nije pitao za TV ili za Ajped, a to recimo sada dosta traži. Imam problem sa tim, odolijevam i ne odolijevam, u nekim trenucima popustim. Prije neki dan sam popustila i gledali smo film “Doktor Dulitl”, to sam izabrala jer sam smatrala da će to i njima biti zanimljivo. Iz tog filma smo takođe izvukli pouku da strah i neznanje dovode do odluka da nešto napadnemo i želimo da odgurnemo, iz scene kada jedan doktor napada drugog u filmu – ispričala je Jelena.

Zatim se osvrnula na česta putovanja koja remete dječju rutinu, a kako je navela ona i Novak sa tim se posebno susreću u slučaju mlađeg djeteta, trogodišnje kćerke Tare.

– Imam problem sa Tarom, kada putujemo, mijenjamo rutine, krevete, vremenske zone, to djeci ne pada baš najbolje. Da bi djeca znala koja je njihova rutina, potrebno je da znamo neke vještine roditeljstva koje možda nisu popularne. Sada je stresno vrijeme, vreme karantina, dosta djece osjeća stres svojih roditelja. Evo konkretno moja kćerka, ja sam juče od tri do šest ujutru radila neke tehnike kako da joj pomognem da zaspi. Neispavanost je veliki problem, ali postoje vještine kako da pomognemo djeci da što bolje zaspe i da i mi i oni budemo odmorni i da iskoristimo dan za lijepe aktivnosti – istakla je Jelena.

– Eto, htjela sam da podijelim sa vama ljubav prema učenju sa djecom. Mi svojim djelima uvjiek pokazujemo ko smo, šta smo i kako mi mislimo i kako se ophodimo prema drugima, i na neki način jesmo učitelji i pokazatelji onoga u šta mi vjerujemo – navela je ona.

Na pitanje kako provodi dane u karantinu odgovorila je da čita i da se bavi djecom i poslom, a onda je uslijedio jedan komentar tokom lajva koji je Jelenu veoma nasmijao.

– Pročitala sam komentar “prodajem prasiće”, nije ovo mjesto za to – rekla je Jelena kroz smijeh.

Zatim je ispričala i kako će provesti vrijeme sa Novakom kada završi razgovor sa pratiocima putem lajva.

– Neću moći još dugo da budem na lajvu, jer imamo zakazan “Uno” čim Novak stavi djecu u krevet – rekla je Jelena, otkrivši da ona i Nole vole da igraju karte.

– Ljubim vas i pozdravljam, idem mužu svom, djeca su zaspala. Baš mi se ide kući gore kod mojih, trenutno sam u podrumu – rekla je Jelena na kraju kroz smijeh i pozdravila sve pratioce koji su pratili lajv, prenosi “Alo!“.

