Fanovi širom svijeta zabrinuti: Šta se dešava sa okom Novaka Đokovića?

Meč je zakazan od 16 sati, a srbijanski teniser je favorit u ovom duelu.

No, fanovi Đokovića ne bave se njegovom formom, već ih je posebno zabrinula jedna fotografija.

Na društvenim mrežama je osvanula zabrinjavajuća fotka na kojoj se vidi da Đoković ima problem s lijevim okom, koje je bilo poluzatvoreno.

Jedni smatraju da je, najvjerovatnije, riječ o manjoj infekciji i problemima s kontaktnim sočivima, s kojima se već Srbijanac suočavao, prenosi “Radiosarajevo“.

Novak is in great form right now but his eye doesn't look good since last few months. Wonder why no one ask him about this 🤔. That's obvious something is wrong.

credit: #DDFTennis pic.twitter.com/7y8TvkxUIK

— Basia (@BasiaID) February 27, 2020