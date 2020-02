Novak Đoković otkrio: “Ključan momenat je bio u četvrtom setu”

Najbolji srbijanski teniser pobijedio je Tima rezultatom 3:2 u neizvjesnom i kvalitetnom meču u kojem su oba tenisera pokazala izuzetnu igru, pišu “Nezavisne“.

Đoković je danas održao pres-konferenciju za novinare iz Srbije, na kojoj je govorio kako se osjećao tokom meča i šta je ovu partiju prelomilo.

“Ja radim stvari koje osjećam u tom trenutku da su iskrene, kada ih ne osjećam, onda to ne uradim. U tim trenucima možda bih trebao to da uradim, jer tad treba da se dignem iznad svega. Čovjek sam i svako od nas i griješi, i doživljava život na različit način”, reako je Đoković novinarima u Melburnu.

Rekao je da je u meču između njega i Tima bila velika borba.

“Bila je velika borba, ogromna borba, prije svega sa samim sobom, neobjašnjivo mi je šta se desilo sa mnom, i tom vrtoglavicom na početku trećeg seta. Izašao sam da promijenim odjeću. Međutim, kada sam izašao, osjećao sam da nešto nije uredu. Mislio sam da je to samo momentalno, ali je bilo prisutno set i po, vrtjelo mi se u glavi, što je jako čudno”, iskreno je rekao Novak.

Kako kaže, nakon nekoliko posjeta doktora ustanovljeno je da je dehidriran.

“To mi je čudno, jer ja imam svoj protokol pred izlazak na teren. Sigurno su različiti faktori uticali da se tako osjećam u tom trenutku i malo sam bio razočaran što se tako osjećam u finalu grend slema”, kazao je Đoković.

Ali, kako je i sam rekao, pronašao je način da se izvuče iz tog nezgodnog položaja.

“Ključan momenat je bio onaj na 2:1 u četvrtom setu. U tom trenutku sam razmišljao šta je taktički pravilno da se uradi. Izašao sam na mrežu nakon prvog servisa i uspio da odigram dva odlična voleja, da se pozicioniram dobro na mreži i da sebe vratim u igru. Slična situacija bila je i u petom setu, opet ista strana, isti servis napolje, izlazak na volej”, objasnio je on.

To nije nešto što Novak praktikuje često.

“Dobro je da nekad tu taktiku i primjenim. Ispostavilo se da je to bila dobra odluka, ali moglo je vrlo lako da prevagne i na njegovu stranu”, smatra srbijanski teniser.

Čestitao je Timu na fenomenalnoj igri tokom cijelog turnira

“Zaista me je impresionirao, i svojim stavom i svojim zalagnjem. Sa mnogo snage i enregije je igrao i siguran sam da će, zbog kvaliteta koji posjeduje, doći u priliku da se opet bori za trofej”, rekao je Novak.

Otkrio je da su ga poslije meča me svi pitali kako se osjeća

“U ovom trenutku sam umoran, relaksiran, oslobođen svega, tenzija i svih emocija kroz koje prolazi jedan tenser i sad se osjećam kao izduvani balon. Još jedan trofej na Australijan openu, koji je moj omiljeni turnir. Rod Laver Arena mi je definitivno omiljeno mesto na kojem se takmičim”, rekao je Đoković.

Novak se ovom prilikom prisjetio i smrti košarkaša Kobija Brajanta, koa je prije sedam dana potresla cijeli svijet.

“Imali smo zaista prijateljski odnos i njega smatram za jednog od najvećih mentora u životu. On je sa mnom nesebično dijelo savjete koje su vezane za sport, familiju, biznis. Ja ću mu doživotno biti zahvalan. Šokiran sam kao i svi, mislim da je to jedan veliki gubitak za sport, ali mislim da ga se svi trebamo sjećati sa osmijehom, zato što se on nekako uvijek tako postavljao i ponašao. Imao je tu pozitivnu energiju i to je emitovao svuda oko sebe. Ljudi koji nikada nisu pratili košarku su plakali, toliki je njegov uticaj na sveijt. Njegov legat će živjeti vječno sa mnom”, iskren je bio Đoković.

