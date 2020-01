Thiem gubio, pa sjajnom igrom savladao Zvereva za treće Grand Slam finale u karijeri

Austrijski teniser Dominic Thiem izborio je plasman u finale prvog sezonskog Grand Slama Australian Opena, nakon što je u polufinalnom duelu savladao Nijemca Alexandera Zvereva rezultatom 3:1 (3:6, 6:4, 7:6, 7:6).

Nijemac je bolje otvorio meč i odmah je napravio break, no već u narednom servis gemu, Thiem vraća break, a potom je igra bila izjednačena do rezultata 3:3, kada Zverev pravi novi break. Potom uspješno i servira, a onda još jednim breakom stiže do prednosti od 1:0 u setovima.

U drugom setu, pri rezultatu 1:1 Thiem stiže do breaka, ali kod rezultata 3:2 Zverev vraća break, no ne uspijeva dobro servirati i Thiem stiže do prednosti rezultatom 4:3. Potom uspješno servira i drži svoj servis do kraja seta, te ga dobija sa 6:4.

Thiem ponovo kod rezultata 1:1 pravi break te stiže do prednosti u trećem setu, ali Zverev ga uspijeva vratiti i stići do rezultata 3:3. U nastavku duela, nijedan igrač nije uspijevao da napravi break, pa je ovaj set otišao u tie break, gdje Thiem već na startu pravi mini break, koji uspješno čuva sve do rezultata 5:3, kada pravi novi mini break, te na kraju dobija tie break sa 7:3.

U četvrtom setu oba igrača su igrala opreznije i uspješno su zadržavali svoj servis, te se u tie break otišlo bez ijednog jedinog breaka. Thiem uspješno otvara tie break, a onda Zverev pravi dvostruku servis grešku te jednu lopticu izbacuje u aut i dovodi se u vrlo tešku situaciju. Ipak, u život ga vraća Thiem, koji mu dopušta dva mini breaka za rezultat 3:2. Potom Zverev griješi na svom prvom poenu, poklanja ga Thiemu i rezultat je 4:3. Thiem potom uspješno osvaja oba poena na svoj servis, dolazi do prednosti rezultatom 6:3 i onda nakon sjajnog servisa Zvereva u njegovom prvom poenu, u drugom majstorski prelama meč u svoju korist.

U svom trećem Grand Slam finalu u karijeru, ali prvom na Australian Openu, Thiem će se sastati sa Novakom Đokovićem, piše “Sport1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari