Novak Đoković u suzama govorio o Kobe Bryantu: “Bio je moj mentor i prijatelj”

Nakon meča Đoković je govorio o Kobiju Brajantu (Kobe Bryant), legendarnom košarkašu koji je poginuo u tragičnoj nesreći, piše “Avaz“.

– Ne znam šta bih mogao reći. Sve nas je iznenadilo to što se dogodilo. On je bio jedan od najvećih sportaša svih vremena. Inspirirao je mene i još mnogo ljudi širom svijeta. Imao sam sreću da ga poznajem lično posljednjih deset godina. Kada sam trebao savjet i podršku, bio je tu za mene. Bio je moj mentor i moj prijatelj. To što se dogodilo njemu i njegovoj kćerki slomilo mi je srce – rekao je Đoković u suzama.

Srbijanski teniser na teren je izašao u dukserici, na kojoj su bili inicijali K. B. i brojevi 24 i 8, a u polufinalu Australian opena igrat će protiv Rodžera Federera (Roger).

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

