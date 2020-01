Roger Federer ispisao historiju najjačih turnira

Tennis🎾 – @rogerfederer is the first player to reach 100 wins at two different Grand Slams (singles Open Era). 👑

120 – Navrátilová🇺🇸🇨🇿 – WIM

101 – Evert🇺🇸 – US

101 – Federer🇨🇭 – WIM

101 – Serena🇺🇸 – US

100 – Federer🇨🇭 – AUS (+1)#AusOpen #AO2020

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 24. siječnja 2020.