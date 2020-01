Rafael Nadal: “Ne razmišljam o 20. Grand Slamu”

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u drugo kolo Australian Opena pobjedom protiv Huge Delliena iz Bolivije. Nadal je slavio u tri seta 6:2, 6:3, 6:0, prenosi “N1“.

“Bio je ovo dobar start. Treći set je bio odličan, igrao sam na zaista visokom nivou. Pokušavao sam da pronađem ritam, to je bio cilj tokom ovog prvog kola.”

Pitali su novinari Rafu i koliko mu pomaže to što se fokusira samo na naredni meč.

“Iskreno, drugačije bi bilo vrlo arogantno. Svaki dan kada izađete na teren možete i da pobijedite i da izgubite“, konstatovao je Nadal.

Nadal je u karijeri samo jednom osvajao Australian Open, na US Openu četiri puta, na Rolan Garrosu 12, a na Wimbledonu dva.

“Zašto sam ovdje osvajao najmanje puta? Ne znam. Imao sam dva puta brejk prednosti u petom setu i izgubio sam. Jednom sam bio i povrijeđen“.

Ukoliko trijumfuje u Melburnu ove godine, Rafa će izjednačiti rekord po broju osvojenih Grand Slamova koji sada sa 20 drži Roger Federer.

“Ne razmišljam o tome. Bitnije mi je ko mi je rival u narednom kolu. Razmišljam o treningu, pripremi. Moram da budem na najvišem nivou, kao želim da doguram daleko. Ako to bude slučaj, onda nemam o čemu da brinem. Nije mi sada važno dal imam 20, 15 ili 16 Grand Slamova. Hoću da uživam. Ako budem došao do 20. titule, to će biti sjajno. Ako osvojim i 21, još bolje. Ali neću biti razočaran ni ako ostanem na 19. Zadovoljan sam onim što sam uradio u karijeri, to je ono najvažnije“, zaključio je prvi teniser svijeta.

