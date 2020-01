Greta Thunberg se priključila kritikama upućenim Rogeru Federeru

Aktivisti za klimatske promjene posebno su ogorčeni na Rogera Federera zbog sponzorskog ugovora sa švicarskom finansijskom institucijom, a sve u vezi s njihovim ulaganjem u fosilna goriva.

Protesti protiv Credit Suissea postali su međunarodna vijest u novembru 2018. godine nakon što je desetak mladih aktivista ušlo u podružnicu banke u Lozani odjeveno u tenisku opremu u znak protesta protiv švicarskog igrača.

Ulazak je poremetio svakodnevne usluge banke, a švicarski klimatski aktivisti pojavili su se nedavno na sudu nakon što su odbili platiti kaznu od 20.000 eura zbog izazivanja nereda.

Demonstranti tvrde da je Credit Suisse uložio milione u istragu fosilnih goriva, a na njihovom transparentu van sudnice pisalo je: “Credit Suisse uništava planetu. Roger, da li ih podržavaš?“.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits – something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr

— 350.org Europe (@350Europe) 8. siječnja 2020.