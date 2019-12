Rafael Nadal: “Umukniiii; Đoković: Zapamtit ću ti ovo!”

Dvojica tenisera se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje ih očekuju mečevi Mubadala egzibicionog turnira.

Pred njihove duele Španac je čekao da Đoković završi svoje obraćanje medijma, ali se ono odužilo, prenosi “B92“.

“Umukniiii”, šaljivo je Nadal rekao srbijanskom teniseru kada je konačno završio.

Uslijedio je smijeh na obje strane, a Đoković mu je zatim odgovorio.

“Zapamtit ću ti ovo!”.

Some Nadal-Djokovic banter this morning. Rafa waiting for Novak to finish talking to the media so he could take his place.

"Shut uuupp 😂," Rafa told Novak when he finally finished.

"I'll remember that," Novak said. LOLs all around.

More from #MWTC: https://t.co/COrEWT7vE6 pic.twitter.com/CTLSm1IEcQ

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) 19. prosinca 2019.