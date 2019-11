Damir Džumhur u četvrtfinalu ATP Challengera u Bratislavi

Oba tenisera držala su servis do petog gema kada je bh. teniser imao tri brejk lopte i u konačnici je iskoristio treću. Džumhur je do kraja seta bio siguran na svom servisu i to mu je bilo dovoljno da dobije set sa 6:4.

Na startu drugog seta naš teniser je oduzeo servis finskoj nadi. U četvrtom gemu Džumi je spasio brejk loptu, a odmah nakon toga bh. teniser je ponovo oduzeo servis protivniku. Brejk je napravio i u sedmom gemu za 6:1 u drugom setu.

U četvrtini finala Džumhur će igrati protiv prvog nositelja Mikhaila Kukushkina, koji ga je nedavno pobijedio u osmini finala ATP turnira u St. Petersburgu, piše “SCsport“.

