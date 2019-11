Tako će Šapovalov biti rival Novaku Ðokoviću u borbi za peti trofej na tom turniru.

Do sada su se sastajali tri puta i svaki je pobijedio srpski as i to ove godine u Melburnu, Rimu i Šangaju.

Masters u Parizu igra se za nagradni fond od 5,2 miliona eura, prenosi “Tanjug”.

