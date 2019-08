Federer izgubio živce: “Ništa nisam tražio, muka mi je od toga”

Advertisements

Na konferenciji za medije nakon meča izgubio je živce, odgovorajući na pitanje o tome je li tražio da igra u dnevnom terminu, piše “SCsport“.

“Zaista nisam ništa tražio. Ne sjećam se da sam ikad išta tražio. Ne znam je li to neko iz mog tima tražio, ali ja nisam. Znam da je uvijek bilo pitanje o tome što i kako želimo, ali to ne znači da ono što Roger traži, Roger i dobije. Zapamtite to, jer sam dosta slušao o tom sra** i muka mi je od toga“, rekao je Federer pa dodao:

“Umoran sam od tih stvari da ja kao nešto zahtijevam. Turniri i televizijske stanice su te koje traže, a mi samo dajemo svoje mišljenje. Ja ću izaći na teren i u četiri sata ujutro ako mi tako kažu“.

Federer će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Davida Goffina, koji je u tri seta savladao Pabla Carrena Busta.

U četvrto kolo je prošao i Novak Đoković, nakon laganog trijumfa nad Denisom Kudlom (6:3, 6:4, 6:2). On će u narednoj rundi igrati protiv Stana Wawrinke, koji je u tri seta savladao Paola Lorenzija.

