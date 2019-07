“Ljudi osjećaju da Novak nije prirodan – jede travu”

Advertisements

“Razlog zašto Novak Đoković u finalu Wimbledona nije dobio aplauza koliko Roger Federer leži u tome što nije dovoljno prirodan. Kao na kraju, kada je jeo travu. Sve to izgleda pomalo inscenirano i ljudi to osjećaju. Novak to jednostavno ne radi kao Federer, uvijek ostaje gorak ukus. Bila sam u nedjelju na ‘šampionskoj večeri’ pobjednika Wimbledona, Novak je održao govor koji je bio vrlo simpatičan – odjednom je ponovo bio u redu“, piše Schett i dodaje:

“Ali Federer jeste i ostaje miljenik publike i magnet. On je najstariji igrač, toliko toga je postigao, uvijek je kulturan i na mjestu. Sa ljudske strane niko mu ne može ni prići. I u polufinalu protiv Rafaela Nadala imao je Federer skoro sve na svojoj strani. To potvrđuje i ono što posljednjih godina često primjećujem – ljudi se sve više drže starijih igrača“.

Upravo zbog toga 43-godišnja Austrijanka smatra da će i navijači biti sve više na strani 32-godišnjeg Đokovića kako vrijeme bude odmicalo, prenosi “N1“.

“Kada Novak bude imao 37 godina, stvari će se okrenuti u njegovu korist. Isti slučaj je ranije bio sa McEnroeom i Connorsom. Kako se čovjek približava kraju karijere, ima sve više navijača. Nadal i Federer su što se tiče popularnosti i broja navijača ispred Đokovića, ali zato je on pobijedio u jednom od najvećih vimbldonskih finala. Atmosfera na stadionu bila je nevjerovatna. Svi su bili na ivicama sjedišta, uključujući i mene” zaključila je Schett.

Đoković je u nedjelju osvojio 16. Grand slam titulu, petu na Wimbledonu.

