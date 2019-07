Djevojčica Coco Gauff priredila senzaciju, Venus ide kući

Advertisements

U prvom setu je viđen samo jedan brejk, tačnije samo jedna brejk lopta. Nju je u petom gemu iskoristila Cori Gauff i tada je povela 3:2. Prednost brejka je protiv 24 godina starije teniserke održala do kraja seta.

U drugom setu je 15-godišnja igračica napravila brejk u petom gemu kada je povela 3:2. Venus Villiams je uzvratila izjednačivši na 4:4, ali je Coco momentalno opet napravila brejk. U narednom gemu je ova najmlađa igračica koja je ikada igrala na Wimbledonu imala tri set lopte prije nego što je iskoristila četvrtu.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies’ singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) 1. srpnja 2019.