Džumhur: “Želim doći do 20 najboljih na svijetu i na megdan Đokoviću”

Džumhur je sinoć proglašen za najboljeg sportistu BiH u 2017. godini, što je po njemu priznanje koje pokazuje koliko je veliki napredak napravio i da mu se naporan rad isplatio.

Advertisements

“Fenomenalna sezona je iza mene i nagrada je došla kao šlag na torti, ali je i pokazatelj koliko sam imao dobru sezonu i da se isplatio sav trud“, kazao je Džumhur, a zatim se okrenuo izazovima u budućnosti:

“Svaka godina je velika izazov za sportistu i teška po nečemu specifičnom. Sljedeća će za mene biti najteža do sada iz više razloga. Imam veliki broj poena za braniti, jer se nalazim među 30 najboljih na svijetu. No, isto tako u prvih šest mjeseci branim tek dvadesetak posto poena i to je šansa da napravim veliki skok na listi i uđem među prvih 20. Ukoliko to ostvarim onda ću olakšati sebi drugi dio sezone. Cilj je da uđem dobro u sezonu, dobrim rezultatima. Krećem u Australiji, a onda slijedi Amerika, kao i prošle godine, Moram se dobro fokusirati na velike turnire Grand Slam i Masters i ako tu budem dobar, onda ću sebi olakšati puno toga u nastavku sezone.”

O tome s kim u narednoj sezoni želi odmjeriti snage na ATP touru, Džumhur kaže da mu je ostala još jedna želja, a to je ogled sa Novakom Đokovićem.

“Imao sam priliku da imam s najboljim igračima svijeta Roger Federer, dva puta s Rafaelom Nadalom, sa Stanislasom Wawrinkom. Ove godine bih volio da igram s Đokovićem, jer se vraća na teren, i to u nekoj kasnijoj fazi turnira. Uvijek postoje igrači s kojima ne želite da igrate, iako puno toga zavisi od forme. Rikardas Beranckis me dobio tri puta prije finala u Moskvi, a onda sam ga dobio dva puta zaredom. To govori o mom napretku u posljednje vrijeme i koliko sam psihički stabilniji i zreliji kao igrač“, zaključio je Džumhur.

Najbolji bh. teniser danas je potpisao i novi sponzorski ugovor, pa će tako u narednom periodu biti zaštitno lice kompanije “Hifa petrol”.

Džumhur je danas odvojio vrijeme i odigrao nekoliko mečeva sa predstavnicima medija, a oni koji su prikazali najbolji tenis dobili su nagrade, između ostalog i reket sa potpisom 30. igrača svijeta.

Advertisements

loading...

Facebook komentari