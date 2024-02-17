Jannik Sinner izjednačio rekord Novaka Đokovića

Italijanski teniser Jannik Sinner izjednačio je rekord Novaka Đokovića po broju pobjeda u nizu na turnirima iz masters kategorije.

On je ostvario 31. uzastopni trijumf, ovog puta protiv zemljaka Andree Pelegrina u osmini finala Mastersa u Rimu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).

Prvi reket svijeta rutinski je savladao 155. tenisera planete, a do pobjede je stigao za sat i 29 minuta, uz po dva brejka u oba seta.

Sinner će u četvrtfinalu Mastersa u Rimu igrati protiv pobjednika meča Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili,pišu Vijesti

Facebook komentari