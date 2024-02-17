Tenis

Jannik Sinner izjednačio rekord Novaka Đokovića

5.4K  
Objavljeno prije 58 minuta
Jannik Sinner - Screenshot

Italijanski teniser Jannik Sinner izjednačio je rekord Novaka Đokovića po broju pobjeda u nizu na turnirima iz masters kategorije.
On je ostvario 31. uzastopni trijumf, ovog puta protiv zemljaka Andree Pelegrina u osmini finala Mastersa u Rimu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).

Prvi reket svijeta rutinski je savladao 155. tenisera planete, a do pobjede je stigao za sat i 29 minuta, uz po dva brejka u oba seta.

Sinner će u četvrtfinalu Mastersa u Rimu igrati protiv pobjednika meča Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh