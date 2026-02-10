Oglasio se otac Lindsey Vonn: “Ona ima 41 godinu i ovo je kraj njene karijere”

„Ona ima 41 godinu i ovo je kraj njene karijere“, rekao je Alan Kildow u telefonskom intervjuu za Associated Press. „Više neće biti skijaških trka za Lindsey Vonn, barem dok ja imam nešto da kažem o tome.“

Kildow i ostatak Vonnine porodice — brat i dvije sestre — bili su uz nju dok se liječi u bolnici u Trevisu, nakon njenog pada i helikopterske evakuacije sa staze u Cortini u nedjelju.

Vonn je kasno u ponedjeljak na Instagramu izjavila da je zadobila „kompleksan prijelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će zahtijevati više operacija kako bi se pravilno sanirao“.

Kildow je odbio komentarisati same povrede, ali je govorio o tome kako se Vonn osjeća emotivno.

„Ona je izuzetno snažna osoba“, rekao je Kildow. „Navikla je na fizički bol i razumije okolnosti u kojima se nalazi. I u stanju je da se s tim nosi. Bolje nego što sam očekivao. Ona je zaista, zaista jaka osoba. Mislim da se s ovim nosi veoma dobro.“

Kildow — i sam bivši skijaš koji je učio svoju kćerku da se takmiči — rekao je da je prenoćio u kćerkinoj bolničkoj sobi.

„Ona stalno ima nekoga uz sebe — ili više ljudi“, rekao je Kildow. „Imat ćemo ljude ovdje sve dok ona bude ovdje.“

Kildow i ostatak Vonnine porodice gledali su pad iz ciljne zone zajedno s ostalim gledaocima.

„Prvo, šok i užas cijele situacije, gledati takav pad“, rekao je Kildow opisujući kako se osjećao dok je posmatrao događaj. „To može biti dramatično i traumatično. Jednostavno ste užasnuti silinom takvih udaraca.

„Možete doživjeti šok — emotivni i psihološki šok“, dodao je. „Jer je teško odmah prihvatiti ono što se dogodilo. Ali o njoj se dobro brine. … USOC i američka skijaška reprezentacija imaju izuzetno vrhunskog doktora uz nju i ovdje u Italiji je zaista u dobrim rukama.“

Vonn je nastupila u spustu uprkos tome što je devet dana ranije u drugom padu pokidala prednje ukrštene ligamente (ACL) u lijevom koljenu.

„Ono što joj se dogodilo nema nikakve veze s povredom ACL-a na lijevoj nozi. Nikakve“, rekao je Kildow. „Pokazala je da može funkcionisati na vrlo visokom nivou tokom dva treninga spusta. … I dobila je zeleno svjetlo od vrhunskih ljekara da skija.“

Kildow je rekao da je pad bio manje posljedica povrede koljena, a više rezultat toga što je Vonn gurala granice svoje trkačke linije do te mjere da je rano u vožnji zakačila kapiju i izgubila kontrolu.

„Postoje trenuci u svakoj trci, ali posebno u spustu, kada morate malo smanjiti brzinu“, rekao je. „Možete sebi dati malo više prostora na liniji kako se ne biste doveli u rizičnu poziciju.“

Vonn, koja drži rekord sa 12 pobjeda u Svjetskom kupu u Cortini, vratila se takmičenjima prošle sezone nakon skoro šest godina penzije i nakon djelimične zamjene koljena titanijumskim implantatom na desnoj nozi. Pobijedila je u dva spusta i završila na postolju u sedam od osam trka Svjetskog kupa koje je završila ove sezone — a u jednoj je bila četvrta.

„Osvojila je 84 pobjede u Svjetskom kupu. I to ne uspijeva mnogima“, rekao je Kildow, misleći na Vonnin ukupan broj pobjeda, koji je stavlja na drugo mjesto na vječnoj listi žena, iza rekorda njene timske kolegice Mikaele Shiffrin sa 108 pobjeda.

„A postoji ogromna razlika između brzinskih disciplina, posebno spusta, i slaloma“, dodao je Kildow.

Vonn se neće vratiti na Olimpijske igre da bodri saigrače niti iz bilo kojeg drugog razloga, rekao je Kildow.

„Ne, ona nije u takvoj situaciji“, rekao je. „Ona će se vratiti kući u odgovarajućem trenutku.“ prenosi Novi.

