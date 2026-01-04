Koko Gauf otvoreno o američkim navijačima: Najgori su

Američka teniserka Koko Gauf (Coco Gauff) još jednom je pokazala da nema problem reći ono što misli, pa je uoči United Cupa 2026. godine iznijela vrlo iskren stav o podršci publike iz svoje zemlje.

Turnir mješovitih timova, koji se igra od 2. do 11. januara u Perthu i Sidneju (Sydney), stavlja nacionalni naboj u prvi plan, ali Gof ne smatra da Amerikanci u tom segmentu pariraju ostatku teniskog svijeta.

Na pitanje osjeća li snažnu podršku američkih navijača na tribinama, odgovor je bio direktan i bez uljepšavanja. Gauf je poručila da Sjedinjene Američke Države, barem kada je tenis u pitanju, stoje najlošije u poređenju s drugim nacijama, naglašavajući da joj se posebno sviđa strast i lojalnost navijača iz manjih zemalja, koji svoje sportiste prate širom svijeta.

Ipak, njene riječi nisu bile usmjerene kao otvorena kritika. Kako prenosi Marca, Gauf je objasnila da je razlog takve situacije specifična sportska kultura u SAD-u, gdje se pažnja dijeli na veliki broj sportova, zbog čega je, prema njenim riječima, teško stvoriti snažnu i ujedinjenu tenisku navijačku bazu kakvu imaju neke druge zemlje.

