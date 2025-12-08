Džumhurov sin u zagrljaju Đokovića: “Možda i Luka za 10 godina zaigra s GOAT-om”

Dok se sprema za novu tenisku sezonu, najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur proveo je neko vrijeme i na terenu s Novakom Đokovićem.

Džumhur je sebi skratio odmor između dvije sezone i dok su ostali teniseri odmarali, on je igrao u Indini turnir Premier lige. Nakon toga, uslijedio je povratak na naše prostore i pripreme u Beogradu.

Sada se na terenu sreo s Novakom Đokovićem. Iskoristio je priliku i objavio fotografiju svog sina Luke s Đokovićem, uz vrlo zanimljiv opis.

“Možda i Luka dobije šansu da igra s GOAT-om u narednih 10 godina, dok on još bude igrao”, napisao je Džumhur i zahvalio se Đokoviću.



Naš teniser je tom prilikom Đokovića nazvao “GOAT-om” (Greatest of All Time), što je akronim koji se koristi za najboljeg svih vremena.

Džumhur i Đoković su uvijek imali prijateljski odnos i često su trenirali i družili se, posebno nakon što je naš teniser počeo sve više trenirati u Beogradu.

Za Džumhura slijedi početak nove sezone u Australiji. Naš najbolji teniser nalazi se na ulaznoj listi za prvi Grand Slam turnir sezone, Australian Open. Tu će teniser iz Sarajeva igrati u glavnom žrijebu sredinom januara.

