Talentovani bh. teniser ostvario ranking karijere

Nakon što je prošle sedmice igrao sjajno,, talentovani Andrej Nedić, bosanskohercegovački teniser, osvojio je svoju petu titulu u ovoj godini. Dobojlija je ostvario novi ranking karijere i trenutno se nalazi na 287. mjestu ATP svjetske rang liste.

Podsjećanja radi, 21-godišnji teniser je osvojio Antalya ITF M25 turnir, pobjedom protiv Nijemca Tima Handela rezultatom 2:1 u setovima.

Prvi na listi je Karlos Alkazar sa 12.050 bodova, a prvi pratilac Špancu je Janik Siner sa 11.500 bodova. Na trećem mjestu nalazi se Zverev, dok su u top 5 još Đoković i Alcaraz.

Najbolji bh. teniser, Damir Džumhur, trenutno je 65. igrač svijeta.

