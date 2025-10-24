Duel bh. tenisera: Nedić bolji od Bašića

U četvrtfinalu ITF turnira u hrvatskom Bolu sastali su se Mirza Bašić i Andrej Nedić.
Slavio je Nedić s 2:0, po setovima 6:4 i 6:3, te tako osigurao plasman u polufinale.
Tamo će se susresti s boljim iz duela Kazala i Bjelinskog koji je na rasporedu kasnije.
