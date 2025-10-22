Đoković otkrio zašto se turnir seli iz Beograda u Atinu

Turnir, koji je prethodnih godina nosio ime Serbia Open, sada je dobio novu lokaciju, ali zadržava isti organizacioni tim i format.

Logistički problemi presudili

Najmlađi brat Novaka Đokovića otkrio je da je odluka bila izuzetno teška, ali da su okolnosti bile takve da nije postojala druga opcija.

“Godinama organizujemo ovaj turnir u Srbiji. U jednom trenutku morali smo ga premjestiti iz Beograda u Banjaluku, a sada i u Atinu. Postoje operativni i logistički zahtjevi koje ATP propisuje, i ove godine ih, iz objektivnih razloga, nismo mogli ispuniti,” rekao je Đoković za grčke medije.

“Bilo je emotivno teško”

Đorđe Đoković nije krio da je odluka o preseljenju bila emotivno teška, s obzirom na porodične i profesionalne veze sa Beogradom.

“Rođen sam i odrastao u Beogradu. Nije bilo lako donijeti ovu odluku, posebno jer smo pripreme započeli mjesecima ranije. Ali morali smo djelovati brzo da bismo sačuvali licencu i održali kontinuitet turnira. Da smo ga otkazali, morali bismo platiti visoke kazne,” pojasnio je direktor turnira.

“Atina je pravi izbor”

Đoković je istakao da je Atina pokazala izuzetnu spremnost i podršku u organizaciji.

“Vjerujemo da na ATP turu ima mjesta i za Beograd i za Atinu. Ipak, kada smo vidjeli koliko su ljudi u Grčkoj posvećeni i koliko nam pomažu, postalo je jasno da je ovo ispravna odluka. Sada kada smo ovdje, želimo ostati i razvijati turnir,” rekao je Đoković.

Organizatori očekuju da će novi domaćin privući veliku pažnju publike, uz planove da turnir postane stalni dio ATP kalendara u Grčkoj.

Preseljenje ATP turnira iz Beograda u Atinu označava novu fazu u organizaciji koju vodi porodica Đoković.

Iako je odluka donesena iz nužde, Đorđe Đoković ističe da je cilj isti – promovisati tenis na Balkanu i održati visoke standarde koje zahtijeva ATP.

Sve ukazuje da bi Atina mogla postati nova regionalna teniska baza, a Đoković naglašava,piše N1

“Ovo nije kraj beogradskog turnira – već privremena pauza. Vjerujemo da će se i Beograd uskoro vratiti na mapu svjetskog tenisa.”

