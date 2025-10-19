Sinner deklasirao Alcaraza u meču vrijednom šest miliona dolara

Prvi teniser svijeta je u finalu, u dva seta, pobijedio Carlosa Alcaraza 6:2, 6:4 za sat i 13 minuta igre.

Italijan je za trijumf u Saudijskog Arabiji zaradio nevjerovatnih šest miliona dolara! Za učešće je dobio milion i po, kao i preostali teniseri, i još 4.5 miliona za trofej.

Sinner je dominirao u prvom setu, napravio je brejk u prvom i petom gemu, i suvereno došao do prednosti 1-0.

Španac je u drugom setu pružio nešto jači otpor prvom igraču svijeta, međutim, brejk u sedmom gemu bio je presudan. Sinner je tokom cijelog meča sjajno servirao i nakon što je oduzeo servis rivalu u sljedeća dva servis gema izgubio je samo jedan poen.Sinner je, podsjetimo, i prošle godine osvojio milionski turnir u Rijadu,pišu Vijesti

Treće mjesto osvojio je Taylor Fritz, kome je Novak Đoković predao duel nakon prvog seta.

