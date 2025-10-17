Đoković sasvim iskreno: Ljudi su mi okretali leđa kada su vidjeli da sam iz Srbije

Jedno od pitanja odnosilo se na mogućnost diskriminacije zbog njegovog porijekla, temu o kojoj je Đoković otvoreno govorio.

„Da, dešavalo mi se kao tinejdžeru da mi ljudi okrenu leđa kad vide iz koje zemlje dolazim i kakav pasoš imam. Bilo je teško, ali naučio sam kako to prevazići. Ne osjećam nikakvu ogorčenost prema tim ljudima, naprotiv, zahvalan sam im. Ti momenti su me ojačali, naučili me otpornosti i učinili da budem još ponosniji na svoje porijeklo i ono što jesam,“ rekao je prema mnogima najbolji teniser svih vremena.

Naravno, novinare je zanimalo i zašto Đoković još uvijek ne razmišlja o završetku karijere, iako je osvojio sve što se moglo osvojiti.

„Dugovječnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Želim da vidim koliko daleko mogu ići, koliko dugo mogu igrati na najvišem nivou. Inspirišu me sportisti poput LeBrona Jamesa, Cristiana Ronalda i Toma Bradyja, svi oni i dalje igraju iako imaju 40 godina. To mi daje dodatni podstrek,“ istakao je Novak.

Dodao je i da ga zanima budućnost tenisa i promjene koje se najavljuju u narednim godinama:

„Vjerujem da će se tenis u narednom periodu dosta transformisati, a ja želim da budem tu kad se to dogodi. Želim svojim prisustvom doprinijeti razvoju sporta koji volim. Znam da ima onih koji bi voljeli da se povučem što prije, ali to se neće desiti.“

Novak Đoković, i u 38. godini, pokazuje da njegova ambicija i strast prema tenisu ne jenjavaju, naprotiv, izgleda da tek sada igra s istinskim mirom, iskustvom i ponosom koji dolazi samo s veličinom.

Jannik Sinner pobijedio je Novaka Đokovića na egzibiciji “Six Kings Slam” jučer u Rijadu 2:0 (6:4; 6:2) nakon samo 63 minuta tenisa, prenosi N1.

