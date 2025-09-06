Đoković se oglasio nakon poraza od Alkaraza: Otkrio da li razmišlja o povlačenju

Srbijanski teniser Novak Đoković obratio se nakon meča sa Karlosom Alkarazom (Carlos Alcaraz) koji ga je pobijedio u polufinalu US Opena.

Rezultat u setovima je bio 3:0 (6:4, 7:6, 6:2).

– Izgubio sam na tri od četiri Grend slema od njih, jednostavno su dobri. Očigledno da sam ostao bez benzina, nisam imao snage da se borim sa njim, a on je samo nastavljao. To sam isto imao sa Janikom Sinerom (Sinner), u tri dobijena seta mi je igrati teško protiv njih. Pogotovo na Grend slemovima – kazao je Đoković.

Kazao je da je sretan sam sa svojim nivoom tenisa, samo je fizička stvar.

– Poslije četvrtfinala sam rekao da ću pripremiti tijelo da ostanem u ritmu koliko bude trebalo, ali nije bilo dovoljno. Sada sam u tom momentu kada ne mogu mnogo da kontrolišem tu stvar, biće teško da igram protiv njih u tri dobijena seta u budućnosti. Neću da odustajem od Grend slemova, nastavit ću da se borim za trofeje i finala. Znam da će biti težak zadatak. Da, bilo je zabavno u drugom setu da igram sa Karlosom, bio je samo bolji igrač u nekim poenima. Nije nikada zabavno izgubiti, ali ako ću izgubiti od nekog, izgubit ću od njih dvojice, jer su trenutno bolji i moram da pružim ruku i kažem to – izjavio je Đoković.

Upitan je i da li razmišlja o povlačenju.

– Ne znam da li si bio na Vimbldonu, bila je ta bliža povlačenju nego ova sad (konferencija). Rekao sam zašto imam više šanse u dva seta, svako ko prati karijeru i naša rivalstva, oni su najbolji na svetu. Bolji su u raznim aspektima igra, velika je razlika u fizičkoj spremni. Pred kraja Grend slema turnira je tako. Igrao sam protiv Sinera dva puta, evo sada Alkaraz… Dobio sam Alkaraza u četvrtfinalu AO, ali me je to koštalo. Intenzivni su mečevi, primoran sam da budem konstantno na ivici izdržljivosti, to je neophodno da bi se pobijedili. Dominantni su, spremni su, igraju kompletan tenis. Napravili su razliku u nivou. Mogu biti zadovoljan sa rezultatima na GS turnirima… Nisam u potpunosti, uvijek očekujem od sebe barem jednu titulu. Uzimajući u obzir moju fizičku spremu i momke koje imam prekoputa sebe koji su 15 plus godina mlađi od sebe, mislim da mogu da budem zadovoljan. Pobjeđivao sam sve ostale tenisere, želim da nastavim da igram, kako će mi raspored izgledati to ne znam, ne želim da zauzimam stav, jednostavno sam se umorio od planiranja, ići ovamo i onamo. Želim da osjetim tijelo i volju, da vidim gdje ću igrati, Atinu sam rekao da ću igrati, sve je pod znakom pitanju ove godine. Početkom sljedeće, to je Australija, što osjećam da želim a ostalo o tom potom – naveo je Đoković između ostalog na konferenciji.

