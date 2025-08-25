Tenis

Evo kako je izgledalo stopalo Đokovića tokom meča: U groznom je stanju, morao tražiti medicinski tajmaut

Đoković je savladao Tiena s 3:0 u setovima

Srbijanski teniser Novak Đoković lako je izborio plasman u drugo kolo US Opena, savladavši domaćeg igrača Learnera Tiena sa 3:0 u setovima (6:1, 7:6, 6:2).

Ipak, pažnju navijača privukao je njegov zdravstveni problem – žulj na stopalu, zbog kojeg je morao uzeti medicinski tajmaut.

Taj žulj ranije ga je mučio na drugim turnirima i mogao bi utjecati na njegov nastup, jer se bol u tenisu često pojačava kako mečevi i napori rastu.

Tokom pauze između drugog i trećeg seta Đoković je pozvao fizioterapeuta, koji je sanirao problem i omogućio mu da završi meč.

Iako je situacija trenutno pod kontrolom, navijače zabrinjava šta bi se moglo desiti sa Đokovićevim stopalom u narednim rundama turnira.


