Đoković ponovo kažnjen u Španiji zbog nelegalne gradnje

Vlasti u Španiji ponovo su kaznile Novaka Đokovića, i to treći put zbog iste stvari – izvođenja nelegalnih radova na njegovoj kući u području Sierra Blanca.

Još od februara, opština Marbella više puta je tražila od njegove porodice da legalizuje radove ili ukloni dijelove objekta koji nisu u skladu s propisima. Kako ti zahtjevi nisu ispunjeni, izrečena je nova kazna.

Ovim posljednjim prekršajem, Đoković je ukupno platio 15.000 eura na ime tri kazne.

Đoković je dostavio dva dokumenta kako bi pokušao dokazati da postupa u skladu sa zakonom, ali opština smatra da obaveze nisu ispunjene, pa je izdata i treća kazna.

Srbijanski teniser prethodnih sedmica odmarao je nakon nastupa na Vimbldonu, a danas je i zvanično počeo pripreme za nadolazeći US Open, koji počinje 24. augusta.

