Džumhur nakon velike borbe poražen od Carlosa Alcaraza

Najbolji bh. teniser, Damir Džumhur, poražen je od Carlosa Alcaraza nakon nakon velike borbe u 3. kolu Roland Garrosa rezultatom 1:6, 3:6, 6:3, 4:6.

Borio se hrabro Džumhur, u dijelovima meča ravnopravno parirao protivniku, no Alcaraz je bio prejak, a povreda preteška da mu dozvoli da okonča meč.

Prvi set je lako pripao Alcarazu rezultatom 6:1. Od samog starta favorizovani Španac igrao je gotovo bez greške, a intenzitetom razmjena tjerao je Džumhura na greške i smanjivao opcije. Džumhur je servis gubio u četvrtom i šestom gemu prvog seta.

Daleko od toga da se Sarajlija unaprijed predao. Imao je Damir do početka drugog seta tri break lopte, Alcaraz je jednostavno bio smireniji i bolji teniser.

U drugom setu Džumhur “uzeo mjeru”

Džumhur je u drugom setu uhvatio visok ritam protivnika, ali je i tada izgubio svoj servis u trećem gemu, no činilo se kako se na svoj servis više ne muči onoliko koliko u prvoj dionici, a to je proizvelo mnoštvo lijepih poteza sa obje strane. Imao je Džumhur novu priliku sa break u šestom gemu, no ponovo je Alcaraz bio pribran.

Španac je, s druge strane svoje servis gemove osvajao sve teže, no kada je najviše bilo potrebno igrao je najbolje, te je riješio drugi set u svoju korist rezultatom 6:3.I početkom trećeg seta je Džumhur pokušao pritisnuti protivnika. Igrao je agresivno, napadao svaku loptu i nove break lopte, petu i šestu, zaradio u prvom gemu trećeg seta, no kao i u prva dva seta, Alcaraz je svaku opasnost neutralisao.

Sredinom trećeg seta Džumhur se požalio svojoj loži na bol u preponi, pa ni fizički više nije bio u potpunosti spreman da se suprotstavi Alcarazu.Unatoč povredi, u trećem setu Džumhur je igrao svoj najbolji tenis u ovom meču, pokazavši da Alcaraz neće tako lako pobijediti najboljeg bh. tenisera.

Sedma i osma break lopte došle su u 7. gemu trećeg seta, i konačno je uspio naš teniser slomiti otpor Španca.

Konačno – Džumhur slomio otpor Španca

Osmi gem bio je izuzetno borben, igrao se preko sedam minuta, ali je naš teniser uspio potvrditi break i dva gema nakon toga uspio osvojiti treći set.

Na startu četvrtog seta Džumhur iskoristio je break loptu koja je došla fantastičnim bekend winnerom i poveo u četvrtom setu, i unatoč tome što je imao 0:40, uspio je potvrditi svoj servis nakon dosta muke.

Ipak, u šestom gemu četvrtog seta Alcaraz je uspio vratiti break protiv već izuzetno umornog i povrijeđenog Džumhura za 3:3,piše N1

Zbog svega je Džumhur ponovo izgubio svoj servis, te je Alcaraz došao do prilike da servira za meč.

Nadljudskim naporom Džumhur je uspio vratiti break zaostatka i ostati u 4. setu i u meču, no izgubio je 10. gem četvrtog seta i morao priznati poraz.

