Đoković posvetio poruku 16. žrtvi pada nadstrešnice u Novom Sadu

Đoković je slavio u dva seta i izborio prolaz u treće kolo Mastersa u Miamiju, a nakon meča na kameri je na ćirilici ispisao dirljivu poruku:

“Molitve za 16”, koja se odnosi na svih 16 žrtava ove tragedije.

Djokovic wrote: “Molitve za 16”

“Prayers for 16”

A 19-year-old man who was seriously injured in the collapse of the external roof of the Novi Sad railway station on November 1st died today in a Belgrade hospital. The death toll from the disaster, has thus risen to 16.

