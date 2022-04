Agonija ubijenog rukometaša trajala 12 minuta: Izbacili ga iz taksija pa izudarali. Prolaznici samo gledali

Dosad nepoznate detalje kobne večeri donosi makedonski portal A1on koji u svojoj rekonstrukciji navodi kako su ubijeni Tot i troje osumnjičenika za njegovo ubistvo bili u istom društvu u noćnom klubu, prenosi “Jutarnji”.

Prema navodima tog portala, ubijeni Tot i troje osumnjičenika Andželo Đorđievski (28), Klementina Leftkovska (19) i Andrej Kostovski (22) imali su rezerviran stol u Privilegu u kojem su ukupno proveli tri sata. Ušli su pola sata iza ponoći, a iz kluba su izašli oko 3.30.

U automobil prvi ulazi mladić koji će kasnije pokušati spasiti život hrvatskom rukometašu, a nakon njega, u taksi sjeda Đorđievski.

Za to vrijeme Klementina Leftkovska i Denis Tot, prema rekonstrukciji portala, kratko razgovaraju i ništa ne upućuje na to da bi moglo doći do sukoba. Zatim ulaze u taksi, prvo Leftkovska, a zatim Tot. Na suvozačevom mjestu sjedi Kostovski.

U tom trenutku taksiju prilazi peti mladić. Otvara stražnja vrata automobila i pokušava ući kao šesti putnik. Vrata koja on otvara nalaze se na suprotnoj strani od onih kraj kojih je sjedio Tot.

Zatim slijede tri kobne minute. Kada je bilo jasno da za njega nema mjesta, Kostovski, koji je sjedio na suvozačevom mjestu, izlazi iz automobila i dolazi do Tota. Izvlači ga van, kratko se obraća Đorđievskom i Leftkovskoj, te kreće prema suvozačkom mjestu.

No umjesto da krenu dalje, iz taksija odjednom izlazi Leftkovska koja pokušava zamahnuti prema Totu, ali je Kostovski zadržava.

No Tota udara Đorđievski, hrvatski rukometaš gubi ravnotežu i pada. Dok pada, Đorđievski mu zadaje još jedan udarac, a pokušava ga udariti i treći put, no promašuje.

Bespomoćnog Tota zatim počinju “cipelariti” Kostovski i Leftkovska. U tom trenutku iz automobila izlazi mladić koji ih odguruje i pokušava pomoći Hrvatu, no Leftkovska još jednom nogom udara Tota u vilicu.

Cijeli događaj prati ukupno devet prolaznika, no niko, osim mladića koji je istrčao iz taksija, ne priskače u pomoć Totu. Ovaj ga pokušava spasiti masiranjem srca, daje mu umjetno disanje, a dok ga on reanimira, Leftkovska još dva puta udara Tota po tijelu.

Napadači zatim odlaze, pokušavaju ući u taksi, no vozač ih izbacuje. Mladić i dalje pokušava reanimirati Tota, no sada mu pokušavaju pomoći i Kostovski i Đorđievski. Ulaze u klub, traže da se zove Hitna pomoć. Ostali gosti koji ulaze u klub prolaze pokraj bespomoćnog Tota kao da se ništa ne događa.

Ne obaziru se na činjenicu da ga jedan mladić pokušava reanimirati. Hitna pomoć došla je devet minuta nakon poziva te Tota odvoze u bolnicu.

Od trenutka kad je Tot izišao iz kluba do trenutka kad su ga stavljali u hitnu pomoć, dakle punih 12 minuta, trojica mladića pratili su cijeli događaj. Uopće nisu reagirali, a jedan od njih cijelo je vrijeme u ruci držao balone.

Makedonski portal 24.info objavio je da je Maja Mojsova, direktorica skopskog KARIL-a (Klinike za kardiologiju, reanimaciju i intenzivnog liječenje Kliničkog Univerzitetskog centra “Majka Tereza”) ponovo ustvrdila da je hrvatski rukometaš dovezen u 3.25 sati u Urgentni centar bez srčane akcije.

“Bila mu je pružena sva moguća liječnička pomoć i vratili su mu srčanu akciju, ali nije bilo moguće održati ga na životu unatoč svim pokušajima”.

Mojsova je pojasnila da je zbog toga što nije bilo jasno što je uzrok tome, napravljen CT cijelog tijela. Kao što je rekla, najteži dio bio je susret s Denisovim roditeljima kad im je trebao saopćiti da je preminuo. Tužiteljica Tatjana Trajčevska rekla je da se iz videa jasno ko je ubica i ko je saučesnik u ubistvu.

Psihijatar Antonih Novitni ostao je šokiran činjenicom da niko od onih koji su gledali premlaćivanje Tota nisu reagirali.

