Kvalifikacije za EP / Poraz rukometaša BiH od Njemačke

Izabranici selektora Ivice Obrvana odigrali su hrabro svih 60 minuta protiv favoriziranog protivnika, ali nisu uspjeli izbjeći poraz, iako su veći dio utakmice bili potpuno ravnopravan protivnik.

Nijemci su uglavnom imali prednost, koja je u nekoliko navrata iznosila tri pogodka, ali su bh. rukometaši uspijevali da se vrate i do samog kraja drže meč u “egalu”.

Gosti su iz brzih kontranapada kažnjavali tehničke greške bh. tima i u 19. minuti poveli s tri gola razlike. No, rukometaši BiH nisu posustajali pa su do 25. minute uspjeli poravnati rezultat, a potom i prvi put povesti (13:12). Ipak, Nijemci su u nastavku ponovo preuzeli igru i preko nezaustavljivog Schillera došli do preokreta i novog vodstva. Gosti su imali dva gola prednosti, ali je BiH do kraja uspjela anulirati zaostatak i pogotkom Prcea u posljednjoj sekundi na odmor otići s neriješenim rezultatom.

U drugom poluvremenu prvih petnaestak minuta igralo se gol za gol, ali su ovoga puta reprezentativci BiH nešto češće bili u vodstvu. Ipak, Nijemci u 50. minuti dolaze do dva pogotka prednosti što su do kraja uspjeli da zadrže. Rukometaši BiH u finišu su imali priliku za izjednačenje, ali nisu uspjeli pronaći put preko stamene odbrane njemačkog tima koji je došao do pete pobjede u kvalifikacijama.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Perić sa šest, Ovčina sa četiri te Malinović i Vranješ sa po tri gola, dok su Njemačku predvodili Schiller sa deset, Kastening sa sedam i Kuhn sa pet pogodaka.

– Odigrali smo vrhunsku utakmica protiv jednog od favorita za olimpijsko zlato. Šteta što dobra igra nije nagrađena bodom, mislim da smo ga zaslužili, a odlučile su nijanse. Uvjeren sam da ćemo se plasirati na EP, premda ostaje žal za večerašnjim porazom – rekao je nakon meča selektor Obrvan.

Rukometaši BiH nakon pet kola drže drugo mjesto sa četiri boda, a u posljednjem kolu 2. maja u Grazu gostuju selekciji Austrije, piše “Fena”.

